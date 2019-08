Die ultimative Lösch-Anleitung für Whatsapp

Schon seit längerem ist es möglich, Nachrichten, Fotos und Videos, die per Whatsapp verschickt wurden, nachträglich wieder zu löschen. Schreibt man also etwas Blödes in den falschen Chat, kann man dies nun rückgängig machen. Allerdings steht Nutzern dazu nur ein Zeitfenster von etwa einer Stunde nach dem Versand zur Verfügung.

Umfrage Haben Sie auch schon peinliche Nachrichten verschickt? Manchmal.

Einmal.

Noch nie.

Das passiert mir ständig.

Ich verschicke keine Nachrichten.



So funktioniert der Trick

Um eine Nachricht nach Ablauf der Frist zu löschen, muss man die App austricksen. Denn Whatsapp gleicht die Sendezeit der Nachricht mit der Uhrzeit des Betriebssystems ab. Merke dir dafür, wann die Nachricht verschickt wurde und setze das Handy in den Flugmodus.

Nun muss in den Einstellungen die automatische Uhrzeit ausgestellt und die Uhrzeit umgestellt werden – und zwar auf einen Zeitpunkt der weniger als eine Stunde nach jenem der verschickten Nachricht liegt. Anschliessend kann der Chat gelöscht werden (wie dies geht, siehst du weiter unten).

Zum Schluss muss die automatische Uhrzeit wieder eingeschaltet werden. Wenn man nun den Flugmodus beendet, verschwindet die Nachricht beim Empfänger aus der App und es ist nur noch der Text «Diese Nachricht wurde gelöscht» zu lesen.

So geht das Löschen

Um eine Nachricht zu löschen, muss diese länger gedrückt werden. Dann öffnet sich ein Menü mit möglichen Aktionen. Erst auf «Löschen» tippen, dann auf die Mülltonne und schliesslich «für alle löschen» tippen. Die Zeit zurückdrehen kann man mit der neuen Funktion allerdings auch nicht. 20 Minuten erklärt, in welchen Situationen die Funktion Sinn macht – und in welchen nicht.

Bei einem grauen Häkchen

Wird bei der versandten Nachricht ein graues Häkchen angezeigt, heisst das, dass die Nachricht noch nicht auf dem Smartphone des Gegenübers angekommen ist. Hat man also etwas verschickt, das man so nicht wollte, besteht hier Hoffnung, dass der Chatpartner die Nachricht wirklich nicht sieht, wenn man sie löscht.

Bei zwei grauen Häkchen

Das heisst, die Nachricht ist bereits auf dem anderen Smartphone angekommen. Die andere Person könnte die Nachricht allerdings auch bereits gelesen haben, nämlich dann, wenn das Gegenüber die Nachricht über die Benachrichtigungen gelesen, nicht aber direkt in Whatsapp geöffnet hat. Wer hier löscht, hat aber ebenfalls noch Chancen, dass der Chatpartner die Nachricht nicht gesehen hat.

Bei zwei blauen Häkchen

Das Gegenüber hat die Nachricht bekommen und gelesen. Hier macht Löschen also wenig Sinn.



Das Löschen von Nachrichten bei Whatsapp macht nicht immer Sinn. (Video: 20M)

