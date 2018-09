Diebe stehlen GPS-Tracker und werden flugs geortet

Gegenstände im Wert von 30'000 Dollar wurden bei der Firma Roambee in der kalifornischen Stadt Santa Clara gestohlen. Darunter waren neben einem 3-D-Drucker und zwei Laptops auch etwa hundert GPS-Tracker. «Die Produkte sehen ähnlich aus wie Handy-Ladegeräte, die Diebe dachten wohl, dass sie auf dem Schwarzmarkt etwas wert seien», so Roambee-Mitgründer Vidya Subramanian gegenüber Nbc4i.com.

Dass die GPS-Geräte Teil der Beute waren, stellte sich im Nachhinein als grosser Fehler heraus. Denn sie werden eigentlich dafür genutzt, Bananenlieferungen zu orten. Als die Mitarbeiter der Firma realisierten, dass sich ihre GPS-Tracker ebenfalls unter dem Diebesgut befanden, aktivierten sie den sogenannten Stealth-Modus mit Standortübermittlung. Anschliessend war es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Polizei die Diebe dingfest machen konnte.

Unprofessionelles Vorgehen

Die Analyse der Standortdaten über die Software von Roambee verriet, dass die Diebe mit zwei der GPS-Tracker dem Ostufer der Bucht von San Francisco entlangfuhren. Die Polizei nimmt an, dass sie Käufer für ihr Diebesgut finden wollten. Die anderen Geräte wurden unterdessen in einer Halle gelagert, wo die Polizei schliesslich auch andere gestohlene Gegenstände und Drogen entdeckte.

Auch sonst gingen die Kriminellen nicht gerade professionell vor. Während des Einbruchs bedienten sich die Diebe am Kühlschrank des Unternehmens, wo sie sich beim Öffnen eines Bieres verletzten und so nicht nur Fingerabdrücke, sondern sogar noch Blutspuren auf einer Serviette hinterliessen.

