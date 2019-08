Diese App solltest du sofort vom Handy löschen

Mit der App Camscanner können Nutzer PDF-Dokumente direkt am Handy erstellen sowie Text erkennen und extrahieren. Mehr als 100 Millionen Anwender haben das praktische Programm aus dem offiziellen Google Play Store heruntergeladen, berichtet die IT-Sicherheitsfirma Kaspersky.

Der Download war kostenlos, den Nutzern wurde aber Werbung angezeigt. Genau darin lag auch das Problem des Tools. So gab es in der App ein Werbemodul, das einen schädlichen Code beinhaltete. Über eine Datei namens Mutter.zip, konnten die Drahtzieher unerkannt schädliche Software auf die Handys herunterladen. Damit sei es möglich, im Hintergrund Abos abzuschliessen oder gar die Nutzer auszuspionieren.

Unerlaubte Werbeklicks

Die Sicherheitsforscher sind wegen vermehrt negativer Feedbacks im Downloadstore auf die App aufmerksam geworden. Google hat auf die Meldungen reagiert und die App sofort aus dem Play Store gelöscht. Nutzern, die das Programm auf ihrem Android-Handy installiert haben, wird geraten, die App dort ebenfalls zu löschen.

Mittlerweile hat sich auch der Entwickler von Camscanner zu dem Vorfall geäussert. Man habe den Vorfall untersucht und ein Modul gefunden, das unerlaubt Werbeklicks erzeugt, schreibt die Firma auf ihrere Website. Man habe die bösartigen Teile aus der App gelöscht und prüfe rechtliche Schritte gegen den Werbeanbieter.

Antiviren-Apps? Vorsicht!

Wie schützt man sich als Nutzer gegen solche Vorfälle überhaupt am besten? Android-Nutzer etwa können analog zum Antivirus auf dem Computer auch auf dem Smartphone eine Virenschutz-App installieren. Allerdings ist bei der Auswahl ebendieser auch Vorsicht geboten.

So haben Sicherheitsexperten Anfang 2019 in Googles Play Store Apps entdeckt, die sich als Virenschutz für Handys und Tablets mit Android-Betriebssystem ausgeben (siehe Bildstrecke oben). Die Programme wurden teilweise millionenfach heruntergeladen. Laut den IT-Experten imitieren sie lediglich legitime Sicherheitslösungen, schützen das Mobilgerät allerdings nicht. Hingegen wird den Nutzern vermehrt Werbung eingeblendet, um so Geld zu verdienen. Einige der Apps verschafften sich zudem erweiterte Rechte und so Zugriff auf sensible Nutzerdaten auf dem Handy oder Tablet.

