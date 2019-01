Dieses Bild hat eine richtig fette Auflösung

Auf dem Microbloggingdienst Twitter ging vor kurzem ein Foto aus Shanghai viral. Das Besondere daran: Das Bild entstand nicht nur in einer der grössten Städte der Welt, es ist auch selbst riesig gross. Und zwar in Bezug auf die Auflösung, denn die Aufnahme besteht insgesamt aus fast 25 Milliarden Pixeln.

Dies ermöglicht es dem Betrachter, an jeder gewünschten Stelle extrem weit hineinzuzoomen. So ist es etwa möglich – obwohl man zu Beginn die gesamte Skyline der chinesischen Metropole sehen kann –, die Ansicht bis zu einzelnen Passanten oder zu einer Blumenwiese zu vergrössern.

Panorama 2.0

Das aussergewöhnliche Foto wurde vom chinesischen Unternehmen Bigpixel im Auftrag der Regierung von Shanghai erstellt. Weil es keine so hochauflösende Kamera gibt, wurden einfach mehrere Aufnahmen miteinander kombiniert.

Die Twitter-Nutzer begannen gleich, auf dem riesigen Foto nach speziellen Szenen zu suchen. So sind etwa zwei Kinder mit einem Spiderman- respektive Captain-America-Kostüm zu sehen. Oder ein Mopedfahrer, der in der Nase grübelt. Auch Bildfehler wurden entdeckt, beispielsweise ein fliegender Arm.

I've found a flying arm! 😱😆 pic.twitter.com/KvDXRlKy8T — Guilherme Amorim (@guilhermeamorim) 21. Dezember 2018

Möchten Sie es selber ausprobieren? Das hochaufgelöste Foto aus Shanghai können Sie sich hier ansehen.

Das Team aus China hat auch schon vorher einige (etwas weniger) hochaufgelöste Bilder produziert. So können auf der Website von Bigpixel unter anderem auch Fotos aus Nordkorea oder von einem Strand in Thailand angesehen werden. Das aus Nordkorea hier und das aus Thailand finden Sie hier.

