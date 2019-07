Darauf haben Whatsapp-Nutzer lange gewartet

Die Experten von Wabetainfo.com haben herausgefunden, dass Facebook bei Whatsapp einige Neuerungen plant. Die wichtigste ist wohl, dass für den Messenger ein neues System entwickelt wird, das erlaubt, die App gleichzeitig auf mehreren Geräten zu verwenden.

Bislang konnte man Whatsapp nur auf einem Gerät – beispielsweise dem Handy – nutzen. Für einen Wechsel auf ein anderes Smartphone musste man sich beim neuen Gerät mit der Telefonnummer registrieren, worauf hin der alte Zugang nicht mehr funktionierte.

Mehr Freiheit für die Nutzer

Gemäss den Angaben der Website soll Whatsapp künftig ebenfalls gleichzeitig auf iOS- und Android-Geräten genutzt werden können. Zudem soll demnächst auch eine Version für das iPad erscheinen, auf der man sogar sein Hauptkonto bei Whatsapp betreiben könne.

Vom neuen System gebe es noch keine Screenshots und es befinde sich noch in der Entwicklungsphase. Auch ein möglicher Termin für die Einführung sei noch nicht bekannt. Der Autor geht davon aus, dass die iPad-App aus diesem Grund noch nicht veröffentlicht wurde, obwohl sie bereits fertig sei.

Wahrscheinlich werde es ein grosses Update geben, bei dem alle neuen Funktionen ausgerollt würden. Weitere Neuerungen sind unter anderem, dass Bilder künftig direkt in Whatsapp bearbeitet werden können. Zudem soll man Sprachnachrichten auch auf dem Sperrbildschirm abhören und persönliche Statusmeldungen auf Wunsch ausblenden können.