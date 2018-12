Trojaner richtet Schaden in Millionenhöhe an

Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfiehlt , die folgenden Punkte zu beachten, um sich vor der Schadsoftware zu schützen:Installieren Sie Sicherheitsupdates für Betriebssysteme und Anwendungsprogramme (Browser, E-Mail, Office etc.) zeitnah.Setzen Sie Anti-Viren-Software ein und aktualisieren Sie diese immer wieder.Sichern Sie regelmässig Ihre Daten (Backups).Richten Sie ein gesondertes Benutzerkonto auf dem Computer ein, um zu surfen und E-Mails zu schreiben.Öffnen Sie auch bei vermeintlich bekannten Absendern nur mit Vorsicht Dateianhänge von E-Mails (insbesondere Office-Dokumente) und prüfen Sie in den Nachrichten enthaltene Links, bevor Sie diese anklicken.Wenn Sie sich bereits einen Trojaner eingefangen haben, sollten Sie sich am besten wie folgt verhalten:Informieren Sie Ihr Umfeld über die Infektion, denn Ihre Mailkontakte sind in diesem Fall besonders gefährdet.Ändern Sie alle auf den betroffenen Systemen (zum Beispiel im Web-Browser) gespeicherten und eingegebenen Zugangsdaten.Die Schadprogramme nehmen teilweise tiefgreifende Änderungen am infizierten System vor. Sollte Ihr Rechner mit einer Schadsoftware wie Emotet infiziert sein, empfiehlt das BSI, den Rechner neu aufzusetzen.