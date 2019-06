Gigantischer Strandball verzückt «Fortnite»-Fans

Mit dem neusten Update bei «Fortnite» hat sich vieles verändert. So hat der Entwickler Epic Games den Boom-Bogen entfernt, der für viele Spieler als zu stark galt. Verschwunden aus dem Battle-Royale-Spiel sind auch das Dynamit und die Zwillingspistolen, da sie schlichtweg zu wenig benutzt wurden.

Umfrage Auf welcher Plattform spielst du «Fortnite»? PS4

Xbox One

Nintendo Swtich

iOS

Android

Windows-PC

MacOS

«Fortnite» ist nichts für mich.

Neu ist dafür der Gegenstand namens Saufpack. Dieses Getränk kann auf den Boden geworfen werden und alle Spieler im Umkreis um 20 Punkte heilen. Ideal, um das ganze Team zu heilen oder das virtuelle Ableben niedergestreckter Freunde hinauszuzögern.

Schnelle Flinte und Ball

Viele Spieler dürfte aber folgende Nachricht am meisten freuen. So haben die Schrotflinten jetzt keine Verzögerung mehr, wenn man sie zieht. Zumindest nicht dann, wenn man nur eine bei sich trägt.

Die Verzögerung wurde mit der Season 5 im Juli 2018 eingeführt. Grund war, dass Spieler eine Technik namens «Double pump» anwendeten, um mit den Waffen schneller schiessen zu können und so die Abklingzeit zu umgehen. Auf diese Weise konnten erfahrene und geübte Spieler ganze Teams innerhalb von Sekunden eliminieren. Neu gilt die Verzögerung nur, wenn man mehrere Schrotflinten bei sich trägt. Ein Update, das überfällig war: Dieser Vorschlag kam schon vor mehreren Monaten aus der Community.

Mit dem Update bieten die Entwickler den Spielern zudem neu gigantische Strandbälle an. Diese sind an mehreren Orten auf der Map zu finden. Die Bälle sind offenbar Teil der aktuellen «14 Days of Summer»-Challenge.

*Joshua Cruiser (15) und nicik_01 (17) springen bei «Fortnite» regelmässig aus dem Battle-Bus. Für 20 Minuten schreiben sie über das Spiel.