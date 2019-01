Dieses Ei hat bei Insta jetzt mehr Likes als Kylie Jenner

Ei, ei, ei – über 24'385'045 Nutzer haben einem Hühnerei einen Like gegeben. Zum Vergleich: Das sind ungefähr so viele Einwohner wie in Shanghai leben. Das Ei, das am 4. Januar auf Instagram hochgeladen wurde, ist nun das Bild mit den meisten Likes der Fotoplattform. Das Ei hat also offiziell mehr Herzchen erhalten als das Baby-Foto des Social-Media-Superstars Kylie Jenner oder das Verlobungsbild von Sänger Justin Bieber und Hailey Baldwin. Die Bilder haben 18, respektive 14,3 Millionen Likes.

Umfrage Über 20 Millionen Likes für ein Ei – was halten Sie davon? Absolut genial! Das beste, was das Internet 2019 bisher zu bieten hatte!

Totaler Schwachsinn! Das dümmste, das ich je gesehen habe.

Mir ist dieses Ei völlig Wurst.

Ei? Likes? Insta? Hä?

Fun Fact: Jeder Schweizer isst im Schnitt 177 Eier pro Jahr. Das geht aus den Zahlen des Jeder Schweizer isst im Schnitt 177 Eier pro Jahr. Das geht aus den Zahlen des Bundesamtes für Landwirtschaft hervor. Total wurden 2017 hierzulande 1,51 Milliarden Eier verspeist.

Wer den mysteriösen Ei-Account betreibt, ist nach wie vor unklar. Die «Egg Gang» – so nennen sich die Betreiber – haben sich aber am Sonntag bei der Community bedankt. «Der blanke Wahnsinn. Danke für alle Nachrichten und die Unterstützung», schreiben sie in ihrer Insta-Story. Sie versprechen zudem, dass das Abenteuer weitergehen soll. Auf eine Anfrage von 20 Minuten hat die «Egg Gang» bisher nicht reagiert.

«Nimm das, du Ei!»

Der grosse Erfolg des Insta-Accounts World_record_egg hat in der Zwischenzeit auch Trittbrettfahrer auf den Plan gerufen. So gibt es diverse Copycats mit ähnlichen Namen, die aber nicht an den Erfolg des Originals anknüpfen können. Andere Nachahmer wiederum sind kreativer und versuchen mit Theworldrecordnut oder World_record.hen an Follower und Likes zu kommen.

Die mittlerweile entthronte Jenner wurde in den letzten Tagen mit Kommentaren der Ei-Fans bombardiert. Sie hinterliessen bei dem Baby-Bild Ei-Emojis oder einfach nur das Wort «Egg». In ihrem neusten Insta-Post revanchiert sich Jenner nun: «Take that little egg», schreibt sie (auf Deutsch: «Nimm das, du kleines Ei») während sie ein braunes Ei auf dem heissen Asphalt aufschlägt.

(tob)