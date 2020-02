Früher brauchte man zum Knacken eines Autos noch Dietriche oder anderes Werkzeug, heute genügt oft ein Funkverstärker. Es sind Fälle bekannt, bei denen auf diese Art und Weise ein Mercedes oder ein Tesla innert Sekunden gestohlen wurde.

Oft haben Diebe aber nicht das nötige Know-how, um solche Geräte selbst zu bauen. Daher werden sie in den USA für relativ hohe Preise für Tausende von Dollars verkauft – dies ist erlaubt, denn die Geräte selbst sind nicht illegal. Ein solcher Verkäufer nennt sich selbst EvanConnect und hat Vice.com erklärt, wie seine Geräte funktionieren.

Signal des Schlüssels

In einem Video, das der Verkäufer selbst produziert hat, ist zu sehen, wie sich zwei Männer einem kürzlich geparkten Auto nähern. Einer der beiden hält ein Gerät, das eine grosse Antenne hat, in die Nähe des Autos und prompt entriegelt sich dieses. Der Mann kann einsteigen, den Motor starten und mit dem Auto davonfahren.

Dieses Gerät öffnet Luxusautos in Sekunden

Das Gerät, das er bei diesem Manöver benutzt hat, ist ein Funkverstärker. Dieser sucht nach dem Signal des Schlüssels, der sich zu diesem Zeitpunkt bis zu 100 Meter entfernt befinden kann. Wird ein Signal gefunden, leitet das Gerät dieses an das Auto weiter, was diesem vermittelt, dass sich der Schlüssel in unmittelbarer Nähe befindet. Das Resultat: Das Auto wird entriegelt.

Besonders gefährlich kann dies werden, wenn Autos auf dem Parkplatz vor dem eigenen Haus parkiert sind. Hängen die Schlüssel einfach irgendwo in der Nähe der Eingangstür, ist es für Diebe ein Leichtes, dieses Signal abzufangen und ans Auto weiterzuleiten. Daher raten Sicherheitsexperten, die Schlüssel stets in einer Box aufzubewahren, die funkdicht ist.

Keine moralischen Bedenken

«Ich schwöre, dass ich mit diesem Gerät noch nie ein Auto gestohlen habe», sagt EvanConnect zu Vice. «Wieso sollte ich mir die Hände schmutzig machen, wenn ich doch Geld damit verdienen kann, die Geräte zu verkaufen?» Es sei nämlich sehr günstig, solche Geräte herzustellen. «Das Investment ist es definitiv wert, denn niemand verkauft diese Geräte günstig. Man kann sie nur günstig bekommen, wenn man selbst weiss, wie man eines bauen kann.»

Diese Technologie sei für ihn ein Hobby. Er habe keine moralischen Bedenken dabei, sie zu verkaufen. Dennoch zeigen einige seiner Videos eine Warnung, die besagt, dass die Geräte ausschliesslich für Sicherheitszwecke gedacht seien und nicht für illegale Machenschaften eingesetzt werden sollten. EvanConnect ist sich aber durchaus bewusst, dass dies dennoch geschieht.

