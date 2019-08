An diesem Schlagloch haben Raser keine Freude

Wenn man beim Autofahren im Stress ist, kann es schon mal passieren, dass man mit leicht erhöhter Geschwindigkeit fährt. Damit der Verkehr in Stadtteilen oder Dörfern mit Tempo 30 dennoch sicher bleibt, werden häufig Temposchwellen eingesetzt. Doch diese haben einige Nachteile.

Nur wenn das Auto zu schnell fährt, öffnet sich das Schlagloch. (Bild: Edeva)

Unter anderem wird der Verkehrsfluss negativ beeinträchtigt, da grössere Fahrzeuge wie Lastwagen oder Busse nur langsam über die Hürde fahren können. Und die Schwelle ist auch dann da, wenn man sich ans Tempolimit hält. Die schwedische Firma Edeva präsentiert nun eine neue Lösung.

Spürbarer Effekt

Der sogenannte Actibump ist eine Art intelligentes Schlagloch, das mit einem Radar gekoppelt ist. Stellt das System eine überhöhte Geschwindigkeit fest, öffnet sich eine Klappe und es entsteht eine Vertiefung von rund sechs Zentimetern, die beim Drüberfahren deutlich spürbar ist.

Der Fahrer soll so an das geltende Tempolimit erinnert werden. Allerdings kann das Hightech-Schlagloch in gewissen Situationen auch deaktiviert werden, beispielsweise wenn ein Rettungsfahrzeug eine Person möglichst schnell ins Spital bringen muss. Auch bei Linienbussen bleibt das System inaktiv.

Grosses Interesse in Europa

Die Kosten für den sogenannte Actibump belaufen sich auf umgerechnet circa 50'000 Franken für zwei Fahrspuren. Nach Angaben des Herstellers soll die Lösung bei regelmässiger Wartung zehn bis zwölf Jahre halten. In Schweden und in Kanada ist die Lösung bereits im Einsatz. Auch in einer Ortschaft in Deutschland wird das System im Herbst eingebaut.

«Wir haben ein breites Interesse aus Europa, auch aus der Schweiz», erklärt CEO David Eskilsson auf Anfrage, ohne Details zu nennen. Bislang gebe es aber noch keine Installationen in der Schweiz. Auf das Wetter hierzulande ist die schwedische Erfindung auf jeden Fall vorbereitet: «Das System beeinträchtigt die Schneeräumung in keinster Weise», steht im Prospekt.

Die Stadt Zürich sieht derzeit keine Notwendigkeit, Actibump anzuwenden. Heiko Ciceri, Kommunikationsverantwortlicher der Dienstabteilung Verkehr, sagt: «Bei sechs Zentimetern sehen wir eine erhebliche Unfallgefahr. Wir erachten klassische Elemente wie versetzte Parklplätze und leichte Schwellen als zielführender.»

