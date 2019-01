Dieses Smartphone macht die besten Selfies

Um die Qualität von Handy-Kameras vergleichen zu können, greifen viele auf die Testberichte von Dxomark.com zurück. Die Experten untersuchen die Qualität von Fotos und Videos mit wissenschaftlichen Methoden. In einer Rangliste kann man so einfach einsehen, welche Handys im Kamerabereich derzeit am meisten überzeugen.

Weil heutzutage fast alle Handys auch über eine Kamera auf der Vorderseite verfügen und diese immer mehr für Selbstporträts genutzt werden, haben die Tester erstmals eine spezielle Rangliste für Selfie-Fans erstellt. Und eines sei schon verraten: Nur weil die Kamera auf der Rückseite überzeugt, heisst dies noch lange nicht, dass auch die Selfie-Qualität hoch ist.

Die Top Ten der Selfie-Cams finden Sie in der obigen Bildstrecke. Einige Handys wie etwa das Huawei P20, das iPhone Xr und das U12+ von HTC wurden von Dxomark jedoch noch nicht getestet.

