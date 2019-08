Ein völlig neuer Bereich taucht in «Fortnite» auf

Zwei Fantasy-Welten treffen aufeinander: Am 13. September wird «Borderlands 3» erscheinen. Fans warten schon seit Jahren auf den nächsten Teil der Space-Western-Serie. Der neue Titel wird bis 2020 exklusiv im Epic Game Store erhältlich sein.

Um für den Release die Werbetrommel zu rühren, haben sich die Entwickler etwas Besonderes einfallen lassen. So verschmilzt das «Borderlands»-Universum aktuell mit der Welt von «Fortnite». Es ist nicht das erste Mal, dass sich Epic Games auf einen Deal mit Drittanbietern einlässt. So sind zuvor schon Figuren aus Filmen wie «John Wick» oder der «Avengers»-Serie erschienen.

Das bringt das Update

Spieler, die sich auf die Rückkehr des Ortes «Moisty Mire» gefreut haben, dürften enttäuscht sein, denn bis am 10. September gibt es dort ein ganz anderes Gebiet: «Pandora Rift». Betritt man dieses Areal, wähnt man sich sofort in «Borderlands», da die Spielgrafik ändert. Die Figuren und Häuser sehen dabei comicartig aus wie in «Borderlands».

Als «Borderlands»-Fan ist der «Fortnite»-Bereich in der Tat eine neue Erfahrung. Da man im Multiplayer gegen- und nicht wie im Spieloriginal als Team miteinander spielt. Um sich mit passender Ausrüstung in die Schlacht zu stürzen, ist ein neues Paket im Shop erhältlich: Das sogenannte Psycho-Bundle (2000 V-Bucks) enthält einen «Borderlands»-Skin, eine spezielle Spitzhacke und den Roboter-Claptrap als Rucksack.

*Joshua Cruiser (15) und nicik_01 (17) springen bei «Fortnite» regelmässig aus dem Battle-Bus. Für 20 Minuten schreiben sie über das Spiel.