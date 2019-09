Ein wichtiger Termin für «Cyberpunk 2077»-Fans

Vom 13. bis 15. September verwandelt sich die Messe Zürich in ein Gamer-Mekka. Die Besucher der Zurich Game Show können in sieben verschiedenen Hallen neue Games entdecken und Stars treffen. Dieses Jahr ist unter anderem Superman-Darsteller Dean Cain mit dabei.

Ein Highlight der Messe ist die Gameplay-Demo zu «Cyberpunk 2077» vom Samstag. Diese wird ab 20 Uhr im Theater 11, das sich gleich gegenüber der Messe befindet, gezeigt. Neben einem tieferen Einblick in das Spiel wird auch ein Entwickler des Games den Besuchern Rede und Antwort stehen.

Limitierte Plätze

Für die Veranstalter ist dies eine grosse Sache: «Wir freuen uns riesig, unseren Besuchern diese einzigartige Möglichkeit bieten zu können.» Es sei eine grosse Ehre, dass der Event für die Gameplay-Demo ausgewählt worden sei. «Dies zeige, dass die Zurich Game Show schon bei ihrer dritten Ausgabe international einen hohen Stellenwert habe», so Martin Schorno.

Wer am Spezialevent teilnehmen möchte, benötigt dafür ein Ticket. Einige wenige sind online unter diesem Link erhältlich. Ansonsten könne man Tickets mit etwas Glück zu gewissen Zeiten am Stand 419 in der Halle 4 erhalten, so die Veranstalter. Man müsse persönlich anwesend sein, ein Anmeldeformular ausfüllen, mindestens 18 Jahre alt sein und sich ausweisen können.

«Cyberpunk 2077» soll am 16. April 2020 für PC, Xbox One und Playstation 4 auf den Markt kommen. An der Game-Messe E3 2019 wurde der Titel mit einem neuen Trailer und ausführlichem Gameplay vorgestellt. Nicht nur weil Hollywoodschauspieler Keanu Reeves («John Wick») dabei als Stargast für Furore sorgte ist die Vorfreude seither fast ins Grenzenlose gestiegen.

