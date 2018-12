Ex-Nasa-Ingenieur zündet für Diebe die Glitterbombe

Mark Rober arbeitete früher als Ingenieur bei der amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa und war an der Entwicklung des Mars-Rovers beteiligt. Heute ist er als Erfinder tätig und betreibt einen erfolgreichen Youtube-Kanal. Als ihm vor einiger Zeit ein Paket gestohlen wurde, beschloss er, sich zu wehren.

Umfrage Wurde Ihnen schon einmal ein Päckli geklaut? Ja, schon mehrmals.

Das ist mir auch einmal passiert.

Nein, nicht dass ich wüsste.

Ich erhalte keine Päckli.

Ich bin selber ein Dieb.

Dafür kaufte er sich einen Homepod von Apple, der als Lockmittel für potenzielle Diebe herhalten sollte. Das Gadget nahm er aus der Verpackung und installierte dafür seine eigene Konstruktion. Zudem baute er einen GPS-Sender ein, mit dem er sehen konnte, wohin das Paket wanderte. Das Paket setzte er dann als Köder vor der Tür ab.

So funktioniert es

Für den Dieb hat die Erfindung von Rober eine sicht- und hörbare Überraschung bereit. Denn sobald die Box geöffnet wird, schleudert eine Spinnwanne jede Menge farbigen Glitzerstaub heraus – eine Riesensauerei. Einige Sekunden später kam der ebenfalls im Paket untergebrachte Furzspray zum Einsatz.

Die Stinkbombe setzte dann automatisch alle 30 Sekunden weitere Fürze aus der Dose ab. Für die meisten Diebe zu viel des Guten. Damit Rober auch sehen konnte, wer ihm sein Päckli geklaut hatte, baute er vier Handys ein, die in alle Richtungen filmten und die Aufnahmen auf seine Cloud übertrugen.

So konnte der Youtuber genau beobachten, wie die Glitterbombe beim Dieb hochging. Als Vorbild diente Rober übrigens der Film «Kevin – Allein zu Haus». Denn auf dem Paket war zu lesen, dass es vom Protagonisten Kevin McCallister an die beiden Film-Bösewichte Harry und Marv adressiert war.



Wie der ehemalige Nasa-Ingenieur seine Falle gebaut hat, sehen Sie im Video. (Youtube/MarkRober)

(swe)