Facebook, Insta und Whatsapp sind down

Derzeit sind Facebook, Instagram und Whatsapp nicht benutzbar. User auf der ganzen Welt melden technische Störungen. Was genau der Grund für die Störung ist, ist noch unklar. Ein Statement von Facebbok ist noch ausstehend.

Facebook AND Instagram are down??? This has got to be Facebook HQ right about now... pic.twitter.com/qjVznpZyMy — RAISA CRESPO (@raisa_crespo) 13. März 2019

Bereits im März ist es zu einem grösseren Ausfall gekommen. Frühere Störungen bei Facebook waren mit Server- und Netzwerk-Problemen begründet worden. Die Bilder-Plattform Instagram ist ein Tochterunternehmen des weltgrössten Online-Netzwerks Facebook mit seinen inzwischen mehr als zwei Milliarden Nutzern. Auch Whatsapp gehört zu Facebook.

I guess Instagram is down again. Everybody is running into Twitter and Google to check if anyone else is have trouble lol #socialmedia #servicesdown pic.twitter.com/h3KrdeNEuj — Juan D. Alatriste (@Relicgh0st) 14. April 2019

Grosse Pläne für die Zukunft

Facebook-Chef Mark Zuckerberg möchte, wie im Januar bekannt wurde, die drei Social-Media-Dienste zusammenlegen. Zwar sollen alle Apps weiterhin eigenständig betrieben, aber die Messaging-Infrastruktur vereinheitlicht werden.

Das Vorhaben befinde sich noch in Planung, solle aber bis Ende des Jahres – oder spätestens Anfang 2020 – umgesetzt werden. «Wir arbeiten daran, unsere Messaging-Produkte end-zu-end-verschlüsselt zu gestalten und überlegen, wie man Freunde und Familie über Netzwerke einfacher erreichen kann», kündigte Facebook in einer Erklärung an.

Konkret soll es Usern künftig dann möglich sein, Plattform-übergreifend Nachrichten zu verschicken. Facebook-User könnten dann beispielsweise verschlüsselte Messages an eine Person schicken, die nur über ein Whatsapp-Konto verfügt.

(20 Minuten)