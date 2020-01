So sieht das neue Design von Facebook aus

Die Website von Facebook wird schon bald ein neues Design bekommen. Bereits im Mai des letzten Jahres wurde bekannt, dass der Konzern seine Website überarbeitet, als erstmals Bilder des neuen Looks veröffentlicht wurden. Nun wurde eine weitere Hürde genommen, und erste Nutzer können das neue Facebook-Layout ausprobieren, wie Winfuture.de berichtet.

Mit dem neuen Design soll die Website moderner wirken. Die Anordnung verschiedener Bereiche wurde verändert und Symbole, Beschreibungen und das Facebook-Logo wurden vergrössert. Ausserdem soll auch ein Dunkelmodus verfügbar sein.

«Seit 15 Jahren nicht verändert»

Noch befindet sich das neue Design in der Testphase und die wenigen Nutzer, die dieses bereits ausprobieren können, wurden zufällig ausgewählt. So können nach wie vor Anpassungen mithilfe von User-Feedback gemacht werden. Wann das Layout allen Nutzern zur Verfügung gestellt wird, hat Facebook noch nicht bekannt gegeben. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass dies im Verlauf dieses Jahres geschehen wird.

Dass ein solches Redesign bitter nötig ist, zeigt ein Tweet von Apple-Ingenieur Patrick Balestra. Darin schreibt er: «Jedes Mal, wenn ich Facebooks Website benutze (momentan 600 Milliarden Dollar wert), erinnert es mich daran, dass Produktqualität heutzutage nichts mehr wert ist. Die Symbole sind 16x16 PNGs, die aussehen, als hätten sie sich seit ihrem Launch vor 15 Jahren nicht verändert.»

Every time I use Facebook's website (worth $600B right now), I'm reminded how product quality doesn't really mean anything these days.

The settings page icons are 16x16 PNGs that look like haven't been changed since it launched 15 years ago. pic.twitter.com/K1eZRHLUbe