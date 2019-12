Fake-Bilder verbreiten Trump-Ideologien im Netz

Facebook hat am Freitag eine grosse Anzahl von Fake-Profilen geschlossen, die verdächtige Fotos als Profilbilder angezeigt hatten. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei diesem Bildern um Fotos, die mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) erstellt worden waren – die abgebildeten Personen, die in die Kamera schauten und lachten, existierten gar nicht.

Insgesamt löschte Facebook laut CNN 610 Profile, 89 Seiten und 90 Gruppen. Ausserdem wurden 72 Instagram-Accounts gesperrt. Manche dieser Seiten hatten um die 55 Millionen Follower. Viele davon verbreiteten Pro-Trump-Slogans wie beispielsweise «Amerika braucht Präsident Trump» oder «wir stehen für Trump und Pence ein».

Fehler im Detail

Entdeckt wurden die Fake-Bilder von einem Forscherteam aus Washington und New York. Die Fotos seien für normale Facebook-Nutzer nur schwer als Fake erkennbar gewesen, heisst es in ihrem Bericht. Allerdings habe die KI-Technologie noch immer Schwierigkeiten damit, Details wie beispielsweise Brillen oder Hintergründe von Fotos genau darzustellen. Daran seien die falschen Bilder erkannt worden.

Got a story coming on this. Facebook said it had removed hundreds of accounts from TheBL, which has ties to The Epoch Times.



But imo, even scarier is the fact that this is the first known use of using AI generated photos for profiles in a large-scale, coordinated media campaign. https://t.co/B82FDpFWZH pic.twitter.com/B9AWbgial5