Facebook-«Dating» soll Tinder konkurrenzieren

Im Mai kündete Facebook bei seiner jährlichen Entwicklerkonferenz eine neue Facebook Option an. «Dating» heisst der neue Service des Zuckerberg-Unternehmens. Damit soll ein Konkurrenz-Produkt zu Tinder entstehen.

Umfrage Braucht es noch mehr Dating-Apps? Ja, ich habe schon alle anderen Apps ausprobiert.

Mir egal, für mich zählt sowieso nur das wahre Leben.

Nein, Tinder, Tinder, Tinder!

Ja, ich möchte doch einfach nur die wahre Liebe finden.

Am Donnerstag ging die Dating-App in Kolumbien an den Start. Nutzer, die älter als 18 Jahre sind, können über das soziale Medium einen Partner suchen. Ein Vorteil gegenüber Tinder und Co.: «Dating» wird in die Facebook App integriert. Der grösste Teil der Liebeshungrigen braucht keine neue App aufs Smartphone zu laden.

«Mehr als nur das Profilfoto»

«Dating» verzichtet auf die durch Tinder bekannte Wisch-Funktion. Vielmehr sollen Fragen und Interessen im Vordergrund stehen, um einen Treffer zu generieren. Nathan Sharp, Produktmanager von Facebook-«Dating», sagt: «Wir möchten, dass man mehr als nur das Profilfoto berücksichtigt.»

Um die Kuppelfunktion zu nutzen, muss man ein eigenes Profil erstellen. Der Vorteil: Bereits befreundete Personen werden nicht vorgeschlagen. Die Chance auf peinliche Vorschläge werden so verringert. Die einzigen Daten, die übernommen werden, sind das Alter sowie der Name. Den Rest der Grundinformationen muss man individuell eingeben.

Sollte der Test in Kolumbien gut laufen, wird «Dating» wohl bald auch in der Schweiz verfügbar sein.



(fss)