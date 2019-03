Facebook und Instagram kämpfen mit Problemen

Beim den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook gibt es seit Mittwochnachmittag massive Probleme. Wie eine Karte von downdetector zeigt, sind weite Teile Europas von den Störungen betroffen.

Nutzer können sich zurzeit nicht anmelden. Grund dafür seien «Wartungsarbeiten», wie es in der Anmeldemaske heisst. Wie lange die Störung andauert, ist unbekannt.

When Facebook is down for maintenance and you got work to do...time for lunch! :rolling_on_the_floor_laughing: pic.twitter.com/R5iDmrIv00