Facebook und Instagram kämpfen mit Problemen

Facebook und Instagram haben am Donnerstag mit technischen Problemen zu kämpfen. Zurzeit erscheint bei vielen Usern die Meldung «Feed konnte nicht neu geladen werden».

Instagram bestätigte den Ausfall über Twitter: «Wir sind uns bewusst, dass einige Personen derzeit Probleme beim Zugriff auf Instagram haben. Wir arbeiten daran, die Dinge so schnell wie möglich wieder in Ordnung zu bringen. »

We’re aware that some people are currently having trouble accessing Facebook’s family of apps, including Instagram. We’re working to get things back to normal as quickly as possible. #InstagramDown