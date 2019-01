Fotograf erhält für Rekord-Ei auf Insta keinen Rappen

Vor rund einer Woche hat ein Ei alle bisherigen Insta-Rekordhalter hinter sich gelassen. Das Foto erzielte mit über 24 Millionen deutlich mehr Herzchen als das Babyfoto des Social-Media-Superstars Kylie Jenner oder das Verlobungsbild von Sänger Justin Bieber und Hailey Baldwin. Die genannten Fotos haben 18 respektive 14,3 Millionen Likes erhalten.

Das mysteriöse Ei hat in der Zwischenzeit aber noch einmal deutlich zugelegt. Über 50 Millionen Nutzer haben dem Foto auf Instagram unterdessen ein Like gegeben. Und es gibt Neuigkeiten: Die Betreiber des Kanals haben noch ein zweites Bild vom Ei – dieses Mal mit einem kleinen Sprung an der Seite – hochgeladen (siehe ganz unten).

Urheber nicht bekannt

Wer hinter dem Account @world_record_ egg steckt, weiss niemand genau. Bekannt ist nur, dass die Person aus London kommt, bereits T-Shirts verkauft und weitere Aktivitäten plant.

Dabei hat der grosse Unbekannte das Foto gar nicht selber geschossen. Der Urheber ist der Russe Sergej Platanow. Er hatte das Foto 2015 in die Datenbank der Bildagentur Shutterstock gestellt. Dort können beispielsweise Medien oder Werbeagenturen Symbolbilder von Motiven und Gegenständen kaufen, um sie kommerziell zu verwenden.

Unglaublicher Erfolg

Und weil der Kopf hinter dem Ei-Account die richtige Lizenz erworben hat, darf er eben auch T-Shirts bedrucken und so die Berühmtheit des Eis zu Geld machen. Platanow bekommt trotz des grossen Erfolgs seines Bildes nicht einen Cent zusätzlich. Er selbst sagt, er sei «geschockt» gewesen, als er vom Phänomen erfahren habe, und finde es «unglaublich».

Seinen Humor scheint der Russe aber nicht verloren zu haben. In einem Gespräch mit Esquire.com beantwortete er die Frage danach, wie er in Zukunft seine Eier geniesse, lapidar mit: «Gebraten mit Speck, wahrscheinlich.»

