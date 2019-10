Google enthüllt seine neuen Pixel-Handys

Der Internetkonzern setzt bei seinem Flaggschiff-Handy erstmals auf eine Doppelkamera, nachdem die Vorgängermodelle stets nur mit einer Hauptkamera ausgekommen waren. Das Pixel 4 wird in zwei unterschiedlich grossen Varianten (5,7 und 6,3 Zoll) ab 749 Euro angeboten. In der Schweizer werden die Smartphones nicht offiziell erhältlich sein.

Das Pixel 3 beeindruckte vor einem Jahr unter anderem mit seinem Nachtmodus für Aufnahmen bei wenig Licht. Inzwischen legten auch andere Smartphone-Anbieter wie Samsung, Huawei und Apple bei ihrer Kameratechnologie nach.

Steuerung ohne Berührung

Bei der digitalen Optimierung der Bilder setzt Google mit seinem neuen Modell nicht mehr vor allem auf die Cloud, sondern hat dafür das Smartphone mit einem eigenen Chip ausgestattet, dem Pixel Neural Core. Der Chip soll auch Sprachaufzeichnungen in Echtzeit in geschriebenen Text umwandeln können. Diese Funktion ist allerdings bislang nur für die englische Sprache verfügbar.

Zu den Innovationen, die Google auf seinem Event in New York präsentierte, gehört auch eine Gestensteuerung, für die ein Radarsensor verwendet wird.

One of the main features of Google's new Pixel 4 is "Motion Sense." You can now wave your hand to dismiss incoming phone calls, change a song or hover your hand above the phone when your alarm goes off, and it will quiet the alarm. https://t.co/OfSsD59okc #madebygoogle pic.twitter.com/0LFVFW5oIE