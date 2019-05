Google lanciert smarten Assistenten für zu Hause

Am Dienstag zeigte Google in Mountain View, Kalifornien, verschiedene Neuheiten. Unter anderem wurde ein smartes Display mit dem Namen Nest Hub Max vorgestellt. Der Clou: Das Gerät erkennt per Gesichtserkennung, welche Person gerade davor steht.

Google verspricht sich durch die automatische Personalisierung dank Gesichtserkennung einen höheren Nutzen. Der Hardware-Chef von Google, Rick Osterloh, bemerkte, dass alle biometrischen Informationen ausschliesslich auf dem Gerät verarbeitet würden und zu keinem Zeitpunkt ins Netz gingen.

Fliegender Protest

Google betonte zudem, die Funktion werde standardmässig ausgeschaltet sein und müsse von den Nutzern erst aktiviert werden. Den allfälligen Bedenken im Bereich Datenschutz will der Konzern auch mit einem Versprechen für das vernetzte Zuhause entgegentreten: Man werde stets klar angeben, welche Daten wofür erhoben würden, heisst es darin unter anderem.

Zum Auftakt der Entwicklerkonferenz in der Nähe der Firmenzentrale gab es jedoch einen Protest. Google-Kritiker liessen ein kleines Flugzeug mit einem Banner über der Veranstaltung kreisen. Darauf stand: «Google-Kontrolle ist nicht Privatsphäre» zusammen mit dem Hashtag «rettet lokale Nachrichten». Das Dröhnen des Flugzeugmotors liess die Teilnehmer immer wieder in den Himmel blicken.

Weitere Neuigkeiten

Auch zum Google-Sprachassistenten gibt es Neuigkeiten. So hat es Google offenbar geschafft, die Datenmenge des sogenannten Google Assistant stark zu reduzieren. So kann künftig der grösste Teil der Berechnungen direkt auf dem Handy oder Tablet erfolgen, was das Tempo deutlich erhöht, weil der Umweg über die Cloud entfällt.

Weiter wurde ein neues Handy-Modell vorgestellt. Das Pixel 3a und Pixel 3a XL sind deutlich günstiger als die Topmodelle von Google und haben etwas schwächere Hardware eingebaut. Offiziell wird das Smartphone in der Schweiz zwar nicht erhältlich sein, Händler im Internet verkaufen es jedoch für 499 respektive 599 Franken, womit die Geräte eher im Markt der Mittelklassehandys spielen.

