Hightech-Roboter war nur ein Russe im Anzug

Der TV-Sender Russia 24 hat die humanoide Maschine Boris als modernen Roboter vorgestellt. Während einer Sendung diese Woche mit Hunderten von Schülern war zu sehen, wie er herumlief, sprach und sogar «Skibidi» von Little Big tanzte.

Doch das Tänzchen und das ganze Wesen von Boris wirkten etwas zu menschlich. Die Website Tjournal.ru fand es denn auch dubios, dass ein solches Hightech-Gerät einfach aus dem Nichts auftauchte. Und fragte: Wo stecken bei Boris alle Sensoren?

Mensch oder Maschine?

Zu einem späteren Zeitpunkt tauchten auf Social-Media-Kanälen zudem Fotos auf, auf denen im Halsbereich von Boris menschliche Haut zu sehen war. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei der Hightech-Erfindung um Alyosha – ein Kostüm, das von der Firma Show Robots hergestellt wird.

Dieses ist mit einem Mikrofon und einem Tablet-Display ausgestattet und kostet 250'000 Rubel, was umgerechnet etwa 3750 Franken entspricht. Im Werbetext steht, dass der Anzug «die Illusion erzeugt, vor einem echten Roboter zu stehen». Zudem bietet das Unternehmen unter anderem auch «Iron Man»-, «Robocop»- und «Transformer»-Kostüme an. Auch wenn es sich bei Boris also nicht um einen echten Roboter handelt, ist es dennoch erstaunlich, wie überzeugend der Robo-Anzug ist.



Ein Foto des Alyosha-Kostüms vom russischen Unternehmen Show Robots. (Bild: http://шоуроботы.рф)



