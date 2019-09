Huawei enthüllt sein Top-Handy ohne Google-Apps

Richard Yu, der Chef der Consumer-Sparte von Huawei, begann seine Präsentation mit der Aussage, dass es das wohl schwierigste Jahr für Huawei sei. Damit bezog er sich auf den politischen Druck aus den USA und ein Dekret des US-Präsidenten, der die Firma auf eine schwarze Liste gesetzt hatte. Dennoch könne das Unternehmen steigende Verkäufe verzeichnen.

Danach ging es gleich zur Sache, und zwar zum neuen Mate 30 Pro. Dieses verfügt über ein neuartiges, 6,53 Zoll grosses Display. Der verbaute Akku fällt mit einer Kapazität von 4500 mAh, wie vom Hersteller gewohnt, grosszügig aus. Im Vergleich dazu hat das neue iPhone 11 Pro Max etwas weniger als 4000 mAh.

Say goodbye to physical keys, with #HuaweiMate30 Pro's side touch design.



Tap the Invisible Virtual Keys for dual side control. #RethinkPossibilities pic.twitter.com/OKzDrD1Ucm