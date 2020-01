Instagram-Konto mit 18 Mio. Followern gehackt

Das Hacker-Kollektiv OurMine hat Anfang Woche einen Angriff auf verschiedenste Social-Media-Accounts der amerikanischen National Football League (NFL) und der Ultimate Fighting Championship (UFC) gestartet. Dabei setzten sie mehrere Posts ab, die verkündeten, dass OurMine zurück sei und dass beinahe alles gehackt werden könne.

Nebst dem offiziellen NFL-Twitter-Account, der 25 Millionen Follower zählt, wurden unter anderem auch die Accounts der Teams Kansas City Chiefs, Green Bay Packers und Chicago Bears gehackt.

The twitter accounts for the @NFL, @Chiefs, @packers and @ChicagoBears got hacked. pic.twitter.com/7Ps2kINm4b