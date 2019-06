Sexbot-Welle überrollt Instagram

Von Sprüchen wie «ich bin feucht» über «komm zu mir für einen guten F*ck» bis zu «sieh mir zu, wie ich abspritze»: Solche Kommentare liest man auf Instagram zurzeit häufig. Nutzer berichten in letzter Zeit von einer zunehmenden Anzahl solch schlüpfriger Botschaften. Man kann von einer richtigen Welle von diesem absurden Spam sprechen.

Umfrage Nutzen Sie Instagram? Ja klar.

Manchmal.

Nein.

Ich schaue mir Profile an, habe aber kein eigenes Konto.

Instagram? Keine Ahnung was das ist.



Wenn Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Digital-Kanals abonnieren, werden Sie über News und Gerüchte aus der Welt von Whatsapp, Snapchat, Instagram, Samsung, Apple und Co. informiert. Auch erhalten Sie als Erste Warnungen vor Viren, Trojanern, Phishing-Attacken und Ransomware. Weiter bekommen Sie hilfreiche Tricks, um mehr aus Ihren digitalen Geräten herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben Wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Digital-Kanal aktivieren. Wenn Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Digital-Kanals abonnieren, werden Sie über News und Gerüchte aus der Welt von Whatsapp, Snapchat, Instagram, Samsung, Apple und Co. informiert. Auch erhalten Sie als Erste Warnungen vor Viren, Trojanern, Phishing-Attacken und Ransomware. Weiter bekommen Sie hilfreiche Tricks, um mehr aus Ihren digitalen Geräten herauszuholen.Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben Wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Digital-Kanal aktivieren.

Neu ist das Phänomen nicht. Erstellt werden die anzüglichen Mitteilungen von sogenannten Sexbots. Diese folgen Nutzern automatisch und kommentieren deren Bilder.

Mehr Umsatz

Was ist also der Sinn dahinter? Wenig überraschend geht es dabei um Geld. «Es gibt ein unbegrenztes Angebot an Single-Männern», so Steve Smith, Betreiber eines Blogs für Marketing von Erwachseneninhalten gegenüber Vice.com. Wenn man wisse, wie man die Männer dazu bringe, auf einen Link zu klicken, könne man einen guten Umsatz erzielen.

Bei einer der bekanntesten Websites in diesem Bereich erhalte man bis zu fünf Dollar dafür, wenn eine Person auf der Seite eines Kunden die eigene E-Mail-Adresse eingebe. Der Einsatz von automatisierten Programmen ist zwar eigentlich nicht erlaubt. Dennoch werden die Sexbots unter anderem auf Instagram eingesetzt, um den Profit zu erhöhen.

Katz-und-Maus-Spiel

Instagram-Betreiber Facebook versucht schon länger, gegen die Bots vorzugehen. Doch die Programme zu bekämpfen, die Likes oder Kommentare hinterlassen, gleicht einem Katz-und-Maus-Spiel. So kann man auf der Plattform gewisse Wörter sperren, die Macher der Bots verwenden dann aber einfach andere oder eine andere Schreibweise.

Auch existieren auf Instagram derzeit über eine Milliarde Konten. Etliche sind keine echten Profile. Wie ein Instagram-Sprecher erklärt, «blockieren wir jeden Tag Millionen gefälschter Konten bei der Registrierung». Dies scheint aber offenbar nicht auszureichen.

Technische Lösungen

«Wir legen grossen Wert auf die Qualität der Inhalte auf Instagram. Es ist uns sehr wichtig zu verhindern, dass Menschen Spam und minderwertige Inhalte auf der Plattform verbreiten. Deshalb arbeiten wir daran, Spam-Aktivitäten zu bekämpfen und zu verhindern, wenn wir diese finden», so der Sprecher.

Massnahmen seien unter anderen, dass Konten und Inhalte entfernt würden, wenn diese gegen die Gemeinschaftsrichtlinien verstossen würden. Zudem werde ständig daran gearbeitet, die Technologie in diesem Bereich zu verbessern, um diese Art von Inhalten von Instagram fernzuhalten.

Auch Nutzer sind gefragt

Facebook tut also einiges, um die Plattform sauber zu halten, da die Bots und ihre Inhalte sich ständig neu erfinden, gleicht es allerdings einer nie endenden Sisyphusarbeit. Für Sie heisst das – auch wenn es nervig ist –, melden Sie die Inhalte jeweils der Plattform umgehend.

Haben Sie auch schon Erfahrungen mit diesen Sexbots gemacht? Wurden ihre Instagram-Bilder obszön kommentiert? Lassen Sie es uns wissen und schreiben Sie einen Kommentar.

(swe)