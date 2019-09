Jetzt läuft «Mario Kart» auch auf deinem Handy

«Mario Kart Tour» ist in Apples App Store freigeschaltet worden. Das Mobile-Game ist rund 200 Megabyte gross und kann bereits seit ein paar Tagen installiert, aber noch nicht gespielt werden.

Damit ist am Donnerstag, 25. September aber Schluss. Wohl im Verlauf der nächsten Stunde wird der Entwickler Nintendo die Server freigeben. Angekündigt ist ein Start um 10 Uhr Schweizer Zeit. Um 9.30 Uhr erhielten die Spieler noch eine Meldung zu Wartungsarbeiten angezeigt. Der Auftakt lief nicht reibunglos ab: Kurz nach 10 Uhr erhielten Spieler die Meldung, dass die Server ausgelastet sind.

Neue Rennstrecken

Spieler von «Mario Kart Tour» werden die Flitzer mit einer Hand auf dem Display steuern können. Der Download ist kostenlos, bietet aber In-App-Käufe. Neben bekannten Rennstrecken der Serie soll es auch neue Pisten geben. Wie schon bei Nintendos «Super Mario Run» ist eine Internetverbindung zum Spielen zwingend.

Das Spiel von Nintendo erscheint nicht nur für iPhones (zum Download), sondern auch für Android-Handys (zum Download).

#MarioKartTour is scheduled to launch around 1am PT/ 8am UTC on 9/25. You may be able to download the app from the App Store or Google Play Store before then, but the game won't be playable until the launch time. Thank you for your patience and happy racing! pic.twitter.com/DnF9ijWfvo