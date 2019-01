Kann ich mein Handy in der Mikrowelle aufladen?

Zuerst die Antwort auf die Frage im Titel: Nein, natürlich nicht. Das Handy in der Mikrowelle aufzuladen funktioniert nicht und ist zudem gefährlich. Das Gerät geht nicht nur kaputt, es könnte dabei auch explodieren und ein Feuer verursachen. Also bitte gar nicht erst versuchen.

Umfrage Bist du auch schon Tech-Mythen aufgesessen? Ja, schon einige Male.

Ich wusste nicht, dass es sich dabei um Mythen handelt.

Nein, ich nicht.

Keine Ahnung, dazu habe ich mir bislang keine Gedanken gemacht.

Dass das nicht allen so klar ist, zeigt eine Umfrage einer Website in den USA. Highspeedinternet.com hat herausgefunden, dass viele Amerikaner an solche und ähnliche Tech-Märchen glauben. Für die Untersuchung hat die Firma einerseits die beliebtesten Google-Anfragen zu Tech-Mythen pro US-Staat aufgeschlüsselt. Andererseits wurden Hunderte Personen befragt.

Alle Ergebnisse der Untersuchung findest du in der obigen Bildstrecke.

(swe)