Keinen Platz in deiner iCloud? Das kannst du tun

Der Online-Dienst iCloud ist dazu da, um Daten auf allen Geräten eines Nutzers synchron zu halten. Nutzer, die bei Apple ein solches Konto einrichten, erhalten automatisch und kostenlos fünf Gigabyte Speicherplatz. Was sich im ersten Moment nach relativ viel anhört, ist es in Wirklichkeit nicht unbedingt.

Umfrage Mögen Sie Apple-Produkte? Ja, ich bin ein riesiger Fan.

Mir gefällt nur das iPhone / das iPad.

Ich finde die ganz alten Macs interessant.

Nein, das ist nichts für mich.



Wenn Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Digital-Kanals abonnieren, werden Sie über News und Gerüchte aus der Welt von Whatsapp, Snapchat, Instagram, Samsung, Apple und Co. informiert. Auch erhalten Sie als Erste Warnungen vor Viren, Trojanern, Phishing-Attacken und Ransomware. Weiter bekommen Sie hilfreiche Tricks, um mehr aus Ihren digitalen Geräten herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben Wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Digital-Kanal aktivieren. Wenn Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Digital-Kanals abonnieren, werden Sie über News und Gerüchte aus der Welt von Whatsapp, Snapchat, Instagram, Samsung, Apple und Co. informiert. Auch erhalten Sie als Erste Warnungen vor Viren, Trojanern, Phishing-Attacken und Ransomware. Weiter bekommen Sie hilfreiche Tricks, um mehr aus Ihren digitalen Geräten herauszuholen.Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben Wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Digital-Kanal aktivieren.

Denn auf dem Online-Speicher können nicht nur Backups vom iPhone oder vom iPad abgelegt werden. Es ist auch der Ort, wo man seine Fotos, die eigenen Mails oder andere Daten wie etwa Dokumente sichert. Da kann es schnell einmal passieren, dass man die kostenlose Limite erreicht.

Weitere Kosten

Wenn die iCloud voll ist, muss man – je nach zusätzlichem Speicherbedarf – monatlich zwischen einem und zehn Franken zusätzlich bezahlen. Doch das ist nicht zwingend nötig, denn es gibt auch die Möglichkeit, den Speicher aufzuräumen oder gar nicht allzu stark zu belasten.

Was also tun? Zuerst solltest du prüfen, wie stark du deinen iCloud-Speicherplatz bereits beanspruchst. Auf dem iPhone kannst du dafür in die Einstellungen gehen und zuoberst auf deinen Namen klicken. Unter iCloud siehst du, wie viel vom Online-Speicher belegt ist.

Alte Backups löschen

Bei vielen Nutzern verbrauchen ältere Backups den grössten Anteil des Speicherplatzes. Wenn sich etwa noch Sicherungen von einem alten iPhone darin befinden, das du sowieso nicht mehr benutzt, kannst du die Daten einfach löschen und so im Nu mehr Platz schaffen.

Einstellungen ändern

Je nachdem, wie die eigene iCloud konfiguriert ist, werden mehr oder weniger Daten auf den Servern von Apple gesichert. Schau dir deshalb an, was du wirklich benötigst. Müssen beispielsweise alle Daten vom Safari-Browser gesichert werden, oder nutzt du sowieso Chrome oder Firefox? In den iCloud-Einstellungen kann man ganz genau definieren, welche Daten man sichern möchte und welche nicht.

Fotos und Videos

Was bei vielen Nutzern eine Menge Speicherplatz benötigt, ist die Sicherungen der Fotos und Videos vom Handy oder Tablet. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, um Platz zu sparen. Am günstigsten ist es, die Daten regelmässig auf einer Harddisk abzuspeichern. Dies sollte man jedoch regelmässig tun. Auch den Datenträgern muss Sorge getragen werden.

Es gibt aber auch die Möglichkeit, auf einen anderen Online-Speicher auszuweichen. So bietet unter anderem Google Fotos einen kostenlosen und unbegrenzten Speicherplatz für Fotos und Videos. Sehr hoch aufgelöste Aufnahmen werden zwar etwas heruntergerechnet, dies sollte aber vertretbar sein.

Liegt das Problem nicht bei der iCloud, sondern am Speicherplatz deines iPhones, dann lies diese Tricks durch, wie du das Gerät von lästigem digitalen Gerümpel befreien kannst.

(swe)