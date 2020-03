Kennst du diese geheime Funktion auf Instagram?

Die Sticker in Instagram-Storys sind beliebt und werden oft verwendet, um Bilder oder Videos visuell zu untermalen. Viel mehr leisten sie meistens nicht. Nun hat eine Twitter-Nutzerin aber eine versteckte Funktion bei einem der Sticker entdeckt, die vielen anderen Nutzern entgangen sein dürfte.

Es geht um den Lautsprecher-Sticker, der andeuten soll, dass ein Video mit Ton angeschaut werden sollte. Die Userin schreibt: «Ich habe gerade herausgefunden, dass man auf den Sticker klicken kann und dann der Ton tatsächlich eingeschaltet wird. Hat das irgendjemand gewusst? Ich habe die ganze Zeit die Lautstärkeregler benutzt wie ein Idiot.»

