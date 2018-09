Er entscheidet, wer nun zum E-Sport-Profi wird

Im Jahr 2019 drillt die PostFinance fünf «League of Legends»-Spieler (siehe Box) zu Profis: Die Auserkorenen werden ein Jahr lang gecoacht, und sie erhalten einen Lohn. Als Team sollen sich die fünf im nationalen und europäischen Wettbewerb platzieren.

Der 26-jährige Nicholas «NicoThePico» Korsgård wird das Team trainieren. (Foto: ZVG) Der 26-jährige Nicholas «NicoThePico» Korsgård wird das Team trainieren. (Foto: ZVG)

Was ist «League of Legends»?



Das Videospiel «League of Legends», kurz «LoL» wurde im Jahr 2009 von Riot Games veröffentlicht. Es fällt in die Kategorie der sogenannten Multiplayer Online Battle Arena (Moba). Im Game treten zwei Teams à je fünf Spieler gegeneinander in einer Arena an. Sie starten jeweils bei ihrem Gebäude – Nexus genannt. Ziel ist es den gegnerischen Nexus zu zerstören. Den Teams stehen eine Fülle von Spielfiguren mit individuellen Eigenschaften zur Auswahl. Monatlich wird «LoL» weltweit von über 100 Millionen Gamern gespielt.