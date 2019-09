Kommt nächstes Jahr das Billig-iPhone von Apple?

Es werde als Nachfolger des ausgemusterten iPhone SE gesehen, das Apple 2016 auf den Markt brachte, schrieb die japanische Zeitung «Nikkei» am Mittwoch. Apple setzte lange auf die Strategie, sich aus dem hart umkämpften Marktsegment günstiger Smartphones herauszuhalten. Das sicherte dem Konzern hohe Gewinne. So kostet das aktuelle Top-Modell, das iPhone XS Max, in der Schweiz rund 1720 Franken.

Doch inzwischen sind auch technisch hochgerüstete Android-Handys schon für 300 bis 400 Dollar zu bekommen. Analysten wie Anshul Gupta vom Marktforscher Gartner rechnen damit, dass sich ein zunehmender Teil des Smartphone-Geschäfts in dieser Preiskategorie abspielen wird, vor allem in wichtigen Wachstumsmärkten wie Indien.

Grösser als iPhone SE

Die iPhone-Verkäufe gingen zuletzt zurück, dem Konzern zufolge vor allem wegen des schwächeren Verkaufs in China. Apple konterte unter anderem mit dem Ausbau von Angeboten, bei denen man seine alten Geräte in Zahlung geben kann. Der Handy-Markt schrumpft aber auch insgesamt.

Das iPhone SE war mit seinem 4-Zoll-Bildschirm kleiner als das damals aktuelle iPhone 6. Der Bildschirm bei der Neuauflage solle mit 4,7 Zoll dagegen so gross sein, wie etwa bei den iPhones 6, 7 und 8, schrieb «Nikkei» unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen.

(tob/sda)