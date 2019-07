Laden verkauft Gerät, das noch alte Daten darauf hat

In der Interdiscount-Filiale in Egerkingen fand ein SRF-Hörer ein Schnäppchen. Er kaufte einen MP3-Player mit 50 Prozent Rabatt für 42 Franken. Das Gerät war eine Retoure aus dem Online-Shop des Ladens.

Umfrage Haben Sie noch einen separaten MP3-Player? Ja, das ist praktischer als nur das Smartphone.

Nein, seit ich ein Smartphone habe nicht mehr.

Ähm, ich glaub ich hatte mal einen iPod, ich geh jetzt das Teil im Keller suchen – und verkaufe es.

Ich hatte noch nie einen MP3-Player.

Ich habe weder MP3-Player, noch Smartphone.

Erst zu Hause bemerkte er, dass sich noch Musik des Vorbesitzers auf dem Player befand – insgesamt waren es 1600 Songs. Darauf hat sich der Käufer beim SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» gemeldet. «Unter den Dateien könnten solche sein, die rechtlich problematisch sind», sagt der Kunde zum Radiosender.

Neu Vieraugenprinzip

Er fordert, dass Läden Occasionsgeräte erst prüfen, bevor diese weiterverkauft werden. Auf Anfrage des SRF räumt der Händler ein: «Da ist ein Fehler passiert.» Als Händler sei man verpflichtet, Daten zu löschen, bevor ein Gerät erneut verkauft werde. So prüfe man jede Retoure, bevor sie wieder im Regal stehe. Geräte mit Speichermedien würden mit Profi-Software gelöscht.

Der Vorfall in Egerkingen hat Konsequenzen. «Zum einen wurden unsere Mitarbeitenden sensibilisiert, zum anderen haben wir ein Vieraugenprinzip eingeführt: Geräte mit Speichermedien werden bei uns zukünftig doppelt kontrolliert», erklärt die Interdiscount-Sprecherin Alexandra Friedli gegenüber «Espresso».

Geräte sicher löschen

Rund alle zwei Jahre wechseln Schweizer ihr Smartphone. In der Regel ist ein Handy aber sechs Jahre im Einsatz. Manch einer telefoniert hierzulande also mit einem Secondhand-Gerät. Bevor man das ausrangierte Gerät weiterverkauft oder verschenkt, sollte man die Daten löschen. So macht man es korrekt:

iPhone sicher löschen



Unter Einstellungen > Allgemein > Zurücksetzen > Inhalte & Einstellungen löschen kann das iPhone gelöscht werden. Damit werden einerseits die Daten ausradiert und zudem der Key, der für die Verschlüsselung verwendet wird, vernichtet. Danach sei das Wiederherstellen mit Open-Source-Software ausgeschlossen, Unter Einstellungen > Allgemein > Zurücksetzen > Inhalte & Einstellungen löschen kann das iPhone gelöscht werden. Damit werden einerseits die Daten ausradiert und zudem der Key, der für die Verschlüsselung verwendet wird, vernichtet. Danach sei das Wiederherstellen mit Open-Source-Software ausgeschlossen, erklärt der IT-Forensiker Lionel Bloch . Ältere iPhones (vor 3GS) werden mit der Option iPhone löschen ebenfalls sicher geleert. Da aber der Speicher überschrieben wird, kann der Vorgang bis zwei Stunden dauern.

Android-Handy sicher löschen



Ab Android Version 3.x kann der interne Speicher verschlüsselt werden. Dies geschieht mit der PIN, die zum Entsperren nötig ist. «Je länger diese PIN ist, desto sicherer ist die Verschlüsselung», so der IT-Forensiker. Um das Telefon dann sicher zu löschen, ruft man unter Einstellungen > Sichern & Zurücksetzen > Auf Werkzustand zurück > Telefon zurücksetzen auf. Wer nach dem Zurücksetzen auf Nummer sicher gehen will, für den hat Lionel Bloch einen zusätzlichen Tipp: «Nach dem Zurücksetzen das Telefon nochmals starten und einfach die Kamera so lange laufen lassen, bis der Speicher voll ist», sagt Bloch. Damit wird der Speicher einmal komplett überschrieben.

(tob)