Sicherheitslücke bei Millionen von iPhones

Alle iOS-Geräte mit den Chips A5 bis A11 sind von einer Sicherheitslücke betroffen. Dazu zählen auch Smartphones vom iPhone 4S bis zum iPhone X. Ein Apple-Experte hat die Sicherheitslücke auf Twitter publik gemacht. Die Apple-Smartphones mit A12- und A13-Chip (XR, XS und 11 sowie 11 Pro) sind nicht betroffen.

Über die Sicherheitslücke kann Software auf die Geräte gespielt werden, die von Apple nicht autorisiert ist. Neben der Installation von eigentlich kostenpflichtigen Apps ist es so auch möglich, schädliche Software auf den Geräten zu installieren.

Um Software zu installieren, ist aber physischer Kontakt zu den Geräten nötig. Ein Zugriff aus der Ferne ist nicht möglich. Apple ist gegen die Sicherheitslücke machtlos. Das Problem sei laut dem Apple-Experte so grundlegend, dass es Apple nicht über ein normales Update beheben könne.

EPIC JAILBREAK: Introducing checkm8 (read "checkmate"), a permanent unpatchable bootrom exploit for hundreds of millions of iOS devices.



Most generations of iPhones and iPads are vulnerable: from iPhone 4S (A5 chip) to iPhone 8 and iPhone X (A11 chip). https://t.co/dQJtXb78sG