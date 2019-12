Telefon-Trick bringt Mann 250'000 Franken ein

Die Werbeaktion von Telefonica vom Jahr 2015 hatte «Easy Money» versprochen und war so einfach, wie es der Name versprach: Für jeden Anruf, der auf eine Prepaid-Karte einging, erhielt der Besitzer der Karte 2 Cent Gutschrift. Dies nahm sich ein Mann in Deutschland zu Herzen und bestellte 508 SIM-Karten.

Mithilfe von Wahlwiederholungs-Apps liess er sich daraufhin ununterbrochen selbst anrufen. Über die Zeit hinweg kumulierten sich die 2 Cent zu umgerechnet fast 250'000 Franken Gutschrift.

«Gegen Treu und Glauben verstossen»

Beim Telefonkonzern kam dies gar nicht gut an. Als bemerkt wurde, wie viel Geld der Mann zusammentelefoniert hatte, wurden alle 508 Prepaid-Karten gesperrt und jegliche Verträge gekündigt. Da Telefonica die Auszahlung des Guthabens verweigerte, zog der Mann schliesslich vor Gericht.

Dort argumentierte der Konzern, dass der Kunde gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen und gegen Treu und Glauben verstossen habe. Es sei klar, dass die Gutschrift von 2 Cent nicht dazu gedacht war, sich im grossen Stil zu bereichern. Erst blitzte der Kunde vor Gericht ab, das Oberlandesgericht München gab ihm nun aber recht. Die 250'000 Franken müssen ihm also ausbezahlt werden.

Mittlerweile gibt es die «Easy Money»-Angebote bei Telefonica nicht mehr. Dennoch werden einige dieser Karten noch immer für erhöhte Preise im Internet versteigert.

