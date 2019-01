Mit einem Selfie-Video zum neuen Handy-Abo

Um ein Mobilfunkabo abzuschliessen, muss sich der Kunde eindeutig identifizieren. Seit einer Gesetzesänderung im März 2018 darf diese Überprüfung statt im Laden auch online erfolgen. Weil ein einfaches Foto vergleichsweise leicht gefälscht werden könnte, reicht ein solches dafür nicht aus.

Sunrise und die Tochterfirma Yallo bieten deshalb seit 2018 eine App an, mit der die Bestellung komplett am eigenen Handy abgewickelt werden kann. Nachdem man ein Bild seines Ausweises hochgeladen hat, soll der Neukunde ein kurzes Video von sich aufnehmen.

Gesichtserkennung beim Aboabschluss

Eine Kundin, die ihr Abo bei Yallo online abschliessen wollte, meldete sich beim SRF-Konsumentenmagazin «Espresso», denn wegen Datenschutz-Bedenken wollte sie kein Video von sich einsenden. Bedenken in Bezug auf den Datenschutz seien aber unnötig, erklärte ein Sprecher von Sunrise und Yallo gegenüber SRF, denn die Videos würden direkt nach dem Abgleich gelöscht.

Die Telecomanbieter Swisscom und Salt gaben gegenüber SRF an, dass sie die Einführung eines ähnlichen Systems prüfen. Und auch andere Unternehmen bieten bereits ähnliche Möglichkeiten. So ist etwa bei Banken eine Online-Identifikation zur Eröffnung eines Kontos bereits gang und gäbe. Dort muss jedoch kein Video geschickt werden, sondern die Überprüfung erfolgt per Videochat.

