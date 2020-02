Netflix stellt seine nervigste Funktion ab

Wer schon einmal eine Serie auf Netflix geschaut hat, kennt den Stress. Kaum ist eine Folge fertig, bleiben nur fünf Sekunden Zeit, um das automatische Abspielen der nächsten Folge zu stoppen. Auch die äusserst lauten, automatisch ablaufenden Vorschauen auf der Startseite haben viele Nutzer rund um die Welt geärgert. Nun hat Netflix ihnen Gehör geschenkt.

Wie das Unternehmen auf Twitter mitteilte, ist es ab sofort möglich, das automatische Abspielen von Inhalten ganz zu unterdrücken. Dazu schreibt Netflix: «Manche Menschen finden diese Funktion nützlich, andere nicht so sehr. Wir haben euer Feedback laut und deutlich gehört.»

Some people find this feature helpful. Others not so much.



We’ve heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here's how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab