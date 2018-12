Netflix testet eine neue Funktion, die alle hassen

War eine Szene in einer Serie oder in einem Film so gut, dass du sie dir gleich noch einmal ansehen möchtest? Netflix will genau das anbieten, wie Latimes.com berichtet. Mit dem sogenannten Instant Replay erscheint etwa in Filmen wie «Mogli» oder «Dumplin'» ein Knopf, der automatisch bis zum Anfang der entsprechenden Szene zurückspult.

Umfrage Nutzt du Netflix? Ja klar.

Noch nicht.

Nicht mehr.

Netflix? Keine Ahnung, was das ist.

Digital-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Digital-Kanals abonnieren, werden Sie über News und Gerüchte aus der Welt von Whatsapp, Snapchat, Instagram, Samsung, Apple und Co. informiert. Auch erhalten Sie als Erste Warnungen vor Viren, Trojanern, Phishing-Attacken und Ransomware. Weiter bekommen Sie hilfreiche Tricks, um mehr aus Ihren digitalen Geräten herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben Wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Digital-Kanal aktivieren.

Die Funktion ähnelt ein wenig der Möglichkeit, mit der das Intro von Serien übersprungen werden kann, was vor allem dann von Vorteil ist, wenn man sich mehrere Folgen nacheinander ansieht. Ähnlich würde Instant Replay wohl vor allem bei Netflix-eigenen Produktionen und nicht bei sämtlichen Inhalten eingeführt.

Schon jetzt unbeliebt

Viele Kunden sind jedoch bereits jetzt davon genervt. Auf Reddit.com schreibt einer: «Der Knopf erschien gleich nach zwei intensiven Szenen, was mich aus dem Moment herausgerissen hat.» Ein Twitter-Nutzer kommentiert: «Hey Netflix, Instant Replay ist scheisse. Ich möchte nicht, dass euer Zeug mich aus dem Film herausreisst. Da könnt ihr ja gleich Werbung schalten.»

Netflix selbst hat noch nicht definitiv entschieden, ob die Wiederholungstaste künftig eingeführt wird.

(swe)