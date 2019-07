Nintendo zeigt seinen «Gameboy» der Zukunft

Der japanische Spielehersteller Nintendo hat diese Woche eine neue Spielkonsole für unterwegs angekündigt. Das Gerät erinnert entfernt an die frühere portable Spielkonsole Gameboy. Die Switch Lite ist aber keine komplett neue Plattform, sondern eine kompaktere und günstigere Version der bereits bekannten Switch. Der grösste Unterschied ist, dass die Switch Lite nicht an den Fernseher angeschlossen werden kann.

Die sogenannten Joy-Cons, die beiden Gamepads auf der Seite, können nicht abgenommen werden und sind nun fix ins Gehäuse integriert. Der Bildschirm verfügt zwar über dieselbe Auflösung, misst beim Lite-Modell nur 5,5 statt 6,2 Zoll. Wie Theverge.com berichtet, kann jedoch die Bildschirmhelligkeit nicht manuell verändert werden.

Weitere Änderungen

Die Lite-Konsole wiegt rund 100 Gramm weniger als das Original und hat eine etwas kleinere Batterie. Dennoch sollte laut Nintendo die Akkulaufzeit in etwa gleich sein oder bei einige Titeln sogar besser sein. Gespielt werden können alle Games, die den sogenannten Handheld-Modus unterstützen.

Bei Spielen, für die es nötig ist, die Joy-Cons abzunehmen, um das Game per Bewegungssteuerung zu kontrollieren, muss ein Paar der Gamepads dazugekauft werden. Beispiele sind Spiele wie «Arms» oder «1-2-Switch». Die Verpackungen der Games und der Webshop sollen aber entsprechend gekennzeichnet sein.

Nicht alle sind überzeugt

Die Nintendo Switch Lite soll in der Schweiz am 20. September in den Farben Gelb, Grau und Türkis auf den Markt kommen. In den USA soll die Konsole 199 Dollar kosten. Ein Schweizer Preis wurde noch nicht genannt. Ebenfalls soll im November eine Spezialedition passend zum Start von «Pokémon Schwert und Schild» erscheinen.

Die Reaktionen im Netz sind ziemlich unterschiedlich. So fragt Twitter-Nutzer Beniz!: «Bin ich der Einzige, der die Switch Lite ziemlich hässlich findet? Nutzer Sam ist positiver eingestellt und hat sich bereits für die gelbe Farbvariante entschieden. Für Piuus lohnt sich die Preisersparnis angesichts der Abstriche, die man machen muss, kaum.

