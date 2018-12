Plappernder Papagei bestellt Snacks mit Alexa

Wassermelonen, Rosinen, Brokkoli, Glace, eine Glühbirne und sogar einen Drachen bekam die Engländerin Marion Wischnewski per Post geliefert. Nur – alle diese Produkte hatte sie zuvor gar nicht bestellt.

Es stellte sich heraus: Der Graupapagei Rocco war für die Post verantwortlich. Er kann wie seine Artgenossen menschliche Wörter nachplappern. Seine Einkaufsliste erstellte er einfach, indem er sich per Sprachsteuerung mit dem intelligenten Lautsprecher von Amazon unterhielt.

Unanständiger Vogel

Das ist noch nicht alles, denn Rocco steht offenbar auch auf Musik. So erzählte Wischnewski gegenüber Thesun.co.uk: «Häufig komme ich nach Hause, nachdem ich den ganzen Tag weg war, und es läuft romantische Musik.» Der Papagei stehe aber eher auf Rock und tanze dazu, nachdem er Alexa seinen Musikwunsch mitgeteilt habe, so die Engländerin.

Es ist nicht das erste Mal, dass Rocco Probleme macht. Denn ursprünglich rettete ihn die Besitzerin aus einem Tierheim in der Grafschaft Berkshire, in dem sie arbeitete. Dort flog der Papagei raus, weil er zu viel fluchte und deswegen wohl die Besucher abschreckte.

Einen ähnlichen Fall gab es bereits zu einem früheren Zeitpunkt. Auch Papagei Buddy bestellte sich bei Amazon etwas, und zwar goldene Geschenkboxen. (Video: Glomex)

