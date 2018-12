Mit dieser App kannst du Selfies einfach aufmotzen

Die russische Firma Prisma Labs hat schon mehrere Apps auf den Markt gebracht, die mit modernsten Technologien wie künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken arbeiten. Sehr erfolgreich war etwa die Prisma-App, die normale Fotos mit Effekten überlegt, die an bekannte Künstler wie Picasso, Munch oder Mondrian erinnern.

Ihr neustes Werk soll es jedem Nutzer ermöglichen, Selfies so zu bearbeiten, wie es sonst nur mit einer Bildbearbeitungs-Software wie Photoshop möglich wäre. Die App heisst Lensa und bietet Funktionen wie das Aufhellen der Zähne oder das Färben der Augenbrauen. Ebenfalls können Porträts mit einem Tiefen-Unschärfeeffekt versehen werden.

Keine Erfahrung nötig

Interessant ist zudem die Möglichkeit, die Verkrümmung des Handy-Objektivs zu korrigieren. Dies ist beispielsweise dann nötig, wenn das Selfie aus zu kurzer Distanz aufgenommen wurde. Für die Bearbeitung sind keine komplizierten Abläufe nötig. Für jede Einstellung steht ein Slider zur Verfügung, mit dem alles angepasst werden kann.

Natürlich gibt es eine Menge Apps, die das Verschönern von Fotos versprechen. Die Vorteile von Lensa sind, dass fast alles automatisch passiert und das Ergebnis meist sehr professionell und natürlich aussieht. Auch generelle Anpassungen wie das Einstellen des Kontrasts sind einfach möglich.

Die Grundversion der Lensa-App ist kostenlos und hier für iOS erhältlich. Die Android-Version soll im Januar veröffentlicht werden.

