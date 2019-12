Puma verkauft 100-Dollar-Socken nur für Gamer

Was kann ein Gamer, der bereits alle Gadgets hat, noch kaufen? Richtig, Socken! Das dachte sich jedenfalls der Kleidungshersteller Puma und lancierte deshalb ein neues Socken-Design, das speziell für Gamer hergestellt ist – allerdings nur für Konsolen-Gamer, wie die Beschreibung des Produkts zeigt.

Die Spezialsocken sind für 102 Franken zu haben und versprechen «laterale Wrap-up-Unterstützung im Angriffsmodus» sowie «Fersenstabilität im Verteidigungsmodus». Die Fusssohle ist dafür mit einem gummierten Film überzogen, der das Abrutschen verhindern soll. Ausserdem ist der Stoff atmungsaktiv.

«Ist das ein Witz?»

Online kommen die neuen Gaming-Socken nicht sonderlich gut an. Dies ist bereits daran ersichtlich, dass auf der Puma-Website der Produktbeschreibung die zweite Kundenfrage wie folgt lautet: «Ist das ein Witz?»

Auch auf Twitter machen sich User über das neue Produkt lustig. GameSpot schreibt: «Puma hat 100-Dollar-Gaming-Socken. Für, weisst du, Gamer, die ... den ganzen Tag auf den Beinen sind ... und gamen ... und so.»



Puma has a $100 "Active Gaming" sock. For you know, gamers who are ... on their feet ... all day ... gaming ... and stuff https://t.co/1lDPvFSgsj pic.twitter.com/zY3FbAqB6u — GameSpot (@GameSpot) December 19, 2019

Ein weiterer Twitter-Nutzer fragt: «Ich denke darüber nach, alle Leute, die ich kenne, zu vergraulen und mir diese 100-Dollar Puma-Socken zu kaufen.»



Thinking about alienating everybody I know to own the $100 Puma gaming socks pic.twitter.com/G3b4PSvA0D — Matt Ravis (@mattravis) December 19, 2019

Naomi FunAtics schreibt: «Sollte ich zu Puma gehen und 105 Dollar für Gaming-Socken ausgeben? Oder sollte ich zu Rockin' Jump gehen, auf den Trampolinen spielen und ein Paar Gratis-Gaming-Socken mitnehmen? Hmmm ...»



Should I go to Puma and spend $105 on "gaming socks"? Or should I go to Rockin' Jump, play on the trampolines, and get a free pair of "gaming socks"? ......HMMMMM...... pic.twitter.com/5J5hwPsQlc — Naomi FunAtics (@GottaPostFast) December 18, 2019

Ein anderer User vermisst das RGB-Licht.



Weitere seltsame Gaming-Gadgets sind in der Bildstrecke zu sehen.

