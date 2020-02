Reporter macht Livestream mit Facefiltern

Eigentlich hätte die ABC-Live-Übertragung zum unerwarteten Schnee in Asheville, North Carolina, nicht witzig sein sollen. Schnee ist dort nämlich äusserst selten und kann für Personen, die es nicht gewohnt sind, auf Schnee Auto zu fahren, gefährlich werden.

Der Reporter Justin Hinton hatte aber vergessen, vor der Liveschaltung die «Facebook Live Mystery Mask»-Filter auszuschalten. So wurde er, während er über den ungewöhnlichen Schneefall sprach, immer mal wieder zu einer Katze, einem Astronauten oder einem Zauberer mit langem Bart.

Ausserdem setzten ihm die Filter einen pinkfarbenen Schnurrbart, eine Sonnenbrille und Kulleraugen auf. Hinton fiel dieser Fauxpas erst auf, als er nach dem Livestream die Facebook-Kommentare durchlas. «Moment, hatte ich ein komisches Gesicht?», hört man ihn hinter der Kamera fragen.

Nicht der erste Fall

Der Reporter nimmt das Missgeschick aber mit Humor. «Das ist ja lustig», sagt er amüsiert. «Jetzt kann ich es kaum erwarten, mir das Video nochmals von vorn anzuschauen und zu sehen, wie ich ausgesehen habe.»

Es ist nicht das erste Mal, dass auf einem Video aus Versehen plötzlich Gesichtsfilter auftauchen. Während einer Pressekonferenz des pakistanischen Ministers Shaukat Yousafzai, die via Facebook live übertragen wurde, tauchten auf dem Kopf des Ministers plötzlich Katzenohren und Schnurrhaare auf.

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai 😂 !

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB