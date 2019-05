Riesenstress für die Profis in «Fortnite»

Vor dem Qualifikationswochenende Nummer 5 für die «Fortnite»-WM startete die Season 9, was grosse Veränderungen im Spiel mit sich brachte. Viele Fahrzeuge hatten durch das Update einen Bug, weshalb sie kurzerhand aus dem Spiel entfernt wurden.

Umfrage Wie oft spielst du «Fortnite»? Ich spiele manchmal «Fortnite».

Ich spiele das Game täglich mehrere Stunden.

Ich schätze mich als süchtig ein.

Selten.

Nie.

Da die Fahrzeuge für die Taktik vieler Profis wichtig sind, führte dies zu einem grossen Aufschrei. Beispielsweise schrieb TFue auf Twitter, dass er froh sei, nicht mehr spielen zu müssen, da er diese Neuerungen nicht gutheissen könne. Er selbst hat sich schon vor ein paar Wochen für die WM qualifiziert.

Auch die Community ist verärgert

Mit dem Start in die neue Season wurde auch die Pumpgun entfernt und durch die schlechtere Kampfschrotflinte ersetzt. Dies führte zu unzähligen Diskussionen auf Twitter und anderen sozialen Medien. Einige enttäuschte Gamer starteten sogar eine Unterschriftensammlung für die Rückkehr der Pumpgun.

Epic Games hat sich bis heute dazu nicht geäussert. Eine Wiedereinführung ist jedoch gut möglich, da zur Season 9 auch das Trommelgewehr zurückkam. Dieses wurde vor ein paar Monaten aus dem Spiel entfernt, da es zu stark war, was Epic Games mittlerweile egal zu sein scheint.

Die Chance, dass die Pumpgun doch wieder zurückkehrt, ist aufgrund der bisherigen Vorgehensweise von Epic Games in solchen Fällen also tendenziell hoch. Die Community darf also weiterhin auf ein gutes Ende hoffen.

Der Trailer zur aktuellen «Fortnite»-Season 9. (Video: Epic Games)

*nicik_01 (17) und Joshua Cruiser (15) springen bei «Fortnite» regelmässig aus dem Battle-Bus. Für 20 Minuten schreiben sie über das Spiel.