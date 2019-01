App kalibriert Fernseher bei Farbsehstörungen

Rund 300 Millionen Menschen leiden an einer Farbsehstörung. Dabei wissen viele nichts von ihrer Erkrankung und den damit einhergehenden Auswirkungen auf ihre Lebensqualität. Der Hersteller Samsung hat eine App entwickelt, um Betroffenen zu helfen.

Umfrage Haben Sie eine Farbsehstörung? Ja.

Nein.

Ich weiss es nicht.

Das habe ich mich auch schon gefragt.

Mit SeeColors können Nutzer die Art und den Grad ihrer Farbsehstörung identifizieren. Zudem können die QLED-Fernseher des Herstellers mit den Ergebnissen kalibriert werden. So können die Nutzer Inhalte wieder in korrekter Farbdarstellung anschauen. Die App kann über den Play Store von Google und den Galaxy App Store heruntergeladen werden. Sobald der Nutzer sein Android-Smartphone mit dem QLED-TV verbindet, passt der Fernseher seine Farbeinstellungen automatisch an.

(20M)