Sicherheitsexperte warnt vor dem Fliegen am 6. April

In der Nacht vom 6. auf den 7. April (Schweizer Zeit) beginnt eine neue Epoche. Beim Global Positioning System, kurz GPS, steht eine weitreichende Anpassung an. Dies bereitet einigen Experten Sorgen. So warnte Bill Malik, Vizepräsident der IT-Sicherheitsfirma Trend Micro, an einer Konferenz Anfang März vor der Umstellung, da GPS in vielen Bereichen ein kritisches System sei. «Am 6. April werde ich nicht fliegen», sagte der Amerikaner gegenüber Tomsguide.com.

Ein britischer GPS-Hersteller warnt zudem, dass Finanzmärkte, Energieerzeuger und Rettungsdienste in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Bereits 2018 hatte die US-Regierung auf die nun anstehende Umstellung hingewiesen. Der Grund für die Aufregung: GPS-Satellitensignale beinhalten unter anderem einen Zeitstempel, der auch zur Berechnung des Standortes verwendet wird. Diese Angabe, die GPS-Zeit, benötigt nur 10 Bit Speicherplatz. Allerdings können so auch nur maximal 1023 Wochen definiert werden. Bei älteren Systemen beginnt deshalb Anfang April der Zähler wieder bei Null, was zu Problemen führen könnte.

EGNOS statt GPS

Was also soll man am 7. April tun? 20 Minuten hat bei Johann Richard nachgefragt. Richard ist wissenschaftlicher Berater beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und Delegierter bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA.

Betroffen seien von der Umstellung vor allem Geräte der ersten Generation, also solche, die den veralteten 10-Bit-Zähler nutzen, erklärt Richard. Der Experte des Bundes relativiert die Aussagen von Malik. Ihm sei kein kritisches System bekannt, das ausschliesslich auf diese GPS-Zeit vertraut. So werde es meist auch in der Luftfahrt nur als Backup genutzt.

«Die Rega zum Beispiel nutzt EGNOS. Das ist ein viel genaueres und speziell abgesichertes Erweiterungssystem zu GPS, womit man auch bei Nebel oder in geringer Höhe fliegen kann», erklärt Richard.

157 Jahre bis zur nächsten Umstellung

Richard weist auf einen weiteren wichtigen Punkt hin: «Im Jahr 1999 fand der letzte Epochenwechsel statt. Damals waren noch viel mehr ältere GPS-Receiver im Einsatz. Es traten dabei aber weder im Flugverkehr noch andernorts grössere Probleme auf», erklärt Richard.

Neuere Geräte – wie zum Beispiel Smartphones – haben keinerlei Probleme mit der Umstellung. Sie nutzen einen verbesserten Standard oder setzen auf das neue 13-Bit-System. Mit diesem dauert eine GPS-Epoche 8192 Wochen, sprich 157 Jahre. Andere GNSS (Globale Navigationssatellitensystem), wie etwa das europäische Galileo seien von dieser Umstellung nicht betroffen.

