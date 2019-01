Sieht Apples nächstes iPhone etwa so aus?

Je mehr Kameras im Handy, desto besser: Das scheint momentan das Credo vieler Hersteller zu sein. So hat Samsung mit dem A9 kürzlich ein Smartphone mit Vierfachkamera gezeigt. Nokia will dies angeblich mit einer geplanten Fünffachkamera noch toppen.

Nun deuten erste Gerüchte darauf hin, dass auch Apple an der Kamerafront aufstocken will. Das kommende iPhone 11 oder wie es dann auch immer heissen wird, soll eine Dreifachkamera erhalten. Dies berichtet der in der Regel sehr gut informierte Insider Steve Hemmerstoffer, auf Twitter. Er will weiter wissen, dass im Herbst drei Modelle enthüllt werden. Bis zum Release im Herbst könne sich das Design aber noch ändern, schreibt er weiter.

Der Trend zu Multikameras

Mehrere Kameras sind aber nicht automatisch ein Garant für bessere Fotos. So zeigt Google mit dem Pixel 3, dass die Software ebenso wichtig ist wie die Hardware. Obwohl das Google-Pixel-Handy nur eine Kameralinse hat, spielt es in allen Smartphone-Fotovergleichen auf den vorderen Rängen mit.

Dass aktuell so viele Multikamerasysteme verbaut werden, dürfte aber auch noch andere Gründe haben. So können damit Objekte und Räume viel detaillierter dreidimensional erfasst werden. Das beflügelt dann andere Anwendungen wie Augmented Reality. So hat Sony einen Kamerasensor gezeigt, der Gesten der Hände in Echtzeit als 3-D-Modell erfasst, um damit Games zu steuern.

