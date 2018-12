Snapchat hat ein neues Leckerli für Hundebesitzer

Bei Snapchat gibt es neu sogenannte Dog Lenses. Wie der Name schon verrät, handelt es sich dabei um Filter, die speziell für Hunde kreiert wurden. Seinem Haustier kann man damit etwa eine virtuelle Brille oder einen Schmetterling auf die Nase setzen. Die Auswahl ist derzeit noch beschränkt, die Firma gibt aber an, dass an weiteren Hundefiltern gearbeitet werde, die schon bald verfügbar sein sollen.

Auch der Redaktionshündin Mia stehen die Snapchat-Filter ausgezeichnet. (Bild: 20M)

Um die Filter zu nutzen, hält man die Snapchat-Kamera auf das Tier und tippt auf den Bildschirm. Im Auswahlmenü erkennt man die für Hunde geeigneten Lenses am blauen Pfotensymbol, das bei beim jeweiligen Filter eingeblendet wird. Nur das Posieren könnte bei einigen für Schwierigkeiten sorgen, da nicht jeder Hund gern still sitzt und direkt in die Kamera schaut.

Katzen mit Hörnern und Flügeln

Es ist nicht das erste Mal, dass Snapchat seine Augmented-Reality-Effekte speziell für Tiere optimiert. Bereits vor einigen Wochen führte das Unternehmen Lenses for Cats ein. Bald darauf waren auf den sozialen Medien haufenweise Katzen mit Brillen, Blumenkronen, Einhorn-Hörnern und Teufelsflügeln zu sehen.

Und auch die neuen Hundefilter wurden über die Feiertage bereits rege genutzt:

thank you snapchat for blessing us with a filter that works for dogs pic.twitter.com/YA0giCABAz — lanna (@amccaslinn) 24. Dezember 2018

really happy i’ve realised you can put snapchat filters on your dog now pic.twitter.com/fvlaPKluhB — s (@ddlweakness) 24. Dezember 2018

