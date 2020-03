So erkennst du Corona-Fake-News im Internet

In Zeiten von Social Media können Informationen innert Sekunden um den Globus geschickt werden. Sie verbreiten sich rasend schnell, egal ob dahinter fundierte Quellen oder Internet-Trolls stehen. Für den Nutzer wird es immer schwieriger, Fake News und Missinformationen, etwa über das Coronavirus, von tatsächlich relevanten Nachrichten zu unterscheiden.

André Wolf ist Kommunikationsspezialist bei mimikama.at. (Bild: Barbara Wirl) André Wolf ist Kommunikationsspezialist bei mimikama.at. (Bild: Barbara Wirl)

Kampf gegen Missinformation Mehrere Social-Media-Unternehmen haben sich im Kampf gegen Falschmeldungen und Fake News in Zusammenhang mit dem Coronavirus zusammengetan. Konkret sind dies Facebook, Google, Linkedin, Microsoft, Reddit, Twitter und Youtube. Sie haben am Dienstag ein gemeinsames Statement veröffentlicht, in dem es heisst: «Wir arbeiten bei der Kommunikation über Covid-19 eng zusammen. Wir helfen Millionen von Menschen, verbunden zu bleiben und gemeinsam Betrug und Misinformation über das Virus zu bekämpfen. Wir stellen autoritäre Inhalte höher als andere und teilen weiterhin kritische Updates in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsorganisationen rund um die Welt. Wir laden auch andere Firmen ein, sich unserem Bestreben, die Communitys gesund und sicher zu halten, anzuschliessen.»